Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hazal Çağlar, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Çağlar'ın estetiksiz hali, büyük şaşkınlık yarattı. Görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İkinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde İşletme okumayı tercih eden Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım attı.

Sosyal medyada aktif olan Çağlar, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Çağlar'ın eski hali, Gönül Dağı izleyicisini şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncuyu tanımakta zorlandığını dile getirdi. Kimi ise Çağlar'ın yalnızca kilo verdiğini belirtti.





