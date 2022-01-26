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Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

26.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hazal Çağlar, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Çağlar'ın estetiksiz hali, büyük şaşkınlık yarattı. Görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

İkinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde İşletme okumayı tercih eden Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım attı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Sosyal medyada aktif olan Çağlar, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Çağlar'ın eski hali, Gönül Dağı izleyicisini şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncuyu tanımakta zorlandığını dile getirdi. Kimi ise Çağlar'ın yalnızca kilo verdiğini belirtti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Gönül Dağı'nın Asuman'ın Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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