Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın bu halini unutun! İddialı pozuna beğeni yağdı

Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kırmızı bir eldiven, küpe ve ruj tercih eden Buse Orcan'a beğeni yağdı.

20 yaşındaki Buse Orcan, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştu.

Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi bölümünde okuyan Buse Orcan, çeşitli reklam filmlerinde kamera karşısına geçti.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde sevgiye muhtaç bir kasaba kızını canlandıran Buse Orcan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor.

İddiaya göre Ramazan ile evlenmekten vazgeçen Asya, Asuman ve Ramazan'ın kavuşması için izini kaybettirecek.

Sosyal medyada aktif olan Buse Orcan'ın, Instagram'da 40 binden fazla takipçisi mevcut.

Tescilli güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



