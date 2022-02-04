MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

04.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Hazal Çağlar gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri. Dizide canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülsim Ali'nin memleketini duyan şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Oyunculuğu ve duru güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gülsim Ali'nin memleketini duyunca çok şaşıracaksınız.

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, yediden yetmişe herkesin kalbine taht kurdu.

Sıcak hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 2 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali'nin kameralar ardındaki hayatı merak ediliyor.

MEMLEKETİ ŞAŞIRTTI

Gülsim Ali, 1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Ali'nin çocukluğu Rusçuk'da geçti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

İleri düzeyde Bulgarca bilen Gülsim Ali, aynı zamanda Japonca ve İngilizce de konuşabiliyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Ünlü oyuncu, Bulgaristan'da düzenlenen bir model yarışmasında güzelliğiyle büyülemiş, sonrasında oyunculuğa adım atmıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Gülsim Ali; Seddülbahir 32 Saat, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Gülsim Ali, bir dönem meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesi, bu ilişkiye onay vermediği öne sürülmüştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Erdem Yener'in acı günü! Annesi vefat ettiÜnlü oyuncu Erdem Yener'in acı günü! Annesi vefat etti
"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti
Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadıSurvivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Yapımcı açıkladı! Bu hafta final yapıyor

Yapımcı açıkladı! Bu hafta final yapıyor

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

İlginizi Çekebilir

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.