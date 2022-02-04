Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nereliymiş! Memleketini duyan şaştı kaldı

Oyunculuğu ve duru güzelliğiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gülsim Ali'nin memleketini duyunca çok şaşıracaksınız.
Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, yediden yetmişe herkesin kalbine taht kurdu.
Sıcak hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 2 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali'nin kameralar ardındaki hayatı merak ediliyor.
Gülsim Ali, 1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Ali'nin çocukluğu Rusçuk'da geçti.
İleri düzeyde Bulgarca bilen Gülsim Ali, aynı zamanda Japonca ve İngilizce de konuşabiliyor.
Ünlü oyuncu, Bulgaristan'da düzenlenen bir model yarışmasında güzelliğiyle büyülemiş, sonrasında oyunculuğa adım atmıştı.
2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Gülsim Ali; Seddülbahir 32 Saat, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.
Gülsim Ali, bir dönem meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.
Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesi, bu ilişkiye onay vermediği öne sürülmüştü.
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