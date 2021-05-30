MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan için 22 yaş büyük aşk iddiası! Gülsim Ali İlhan'ın aşk yaşadığı ünlü isim kim?

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan için 22 yaş büyük aşk iddiası! Gülsim Ali İlhan'ın aşk yaşadığı ünlü isim kim?

30.05.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde rol alan ve daha önce Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü, Yüzleşme gibi pek çok dizide rol almış olan Gülsim Ali İlhan, ortalığı sallayan bir iddia ile gündeme geldi. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın 48 yaşındaki oyuncu meslektaşı ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Gülsim Ali İlhan ve iddia edilen 22 yaş büyük ünlü ismin aynı mekanda çektirdikleri bir poz da ortalığı salladı.

İşte Gülsim Ali'nin aşk yaşadığı iddia edilen o ünlü isim...

GÖNÜL DAĞI'NIN YILDIZI GÜLSİM ALİ'NİN 22 YAŞ BÜYÜK AŞKI OLAY OLDU!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan hem dizideki başarılı performansı hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

22 YAŞ BÜYÜK MESLEKTAŞI İLE AŞK İDDİASI

22 YAŞ BÜYÜK MESLEKTAŞI İLE AŞK İDDİASI
Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük bir meslektaşıyla aşk yaşadığı iddiası olay oldu.

AYNI MEKANDA ÇEKİLDİKLERİ POZ ORTAYA ÇIKTI!

AYNI MEKANDA ÇEKİLDİKLERİ POZ ORTAYA ÇIKTI!
Güzel oyuncunun söz konusu iddialarda bahsedilen oyuncu ile aynı mekanda çekildiği bir pozun ortaya çıkmasıyla birlikte iddialar daha da güçlendi.

DURUL BAZAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

DURUL BAZAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?
O iddialardaki isim ise Durul Bazan. Snob Magazin'in haberine göre Gülsim Ali'nin kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
İkilinin yavru bir aslanı kucaklarına alıp beslerken çektirdikleri ve sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını daha da güçlendirdi.
Daha önce Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı söylentileri sosyal medyada da çokça konuşuldu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SETİNE GİTTİ!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SETİNE GİTTİ!
Snob Magazin'in yapmış olduğu habere göre Durul Bazan, önceki haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde rol aldığı dizinin Eskişehir'deki setine ziyarete gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı kucaklarına alıp elleriyle besledi.

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI!

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI!
Ayrıca Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 senesinde yayınlanmış olan ve 4 bölüm sürebilen 'Yüzleşme' dizisinde rol almıştı. Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen çiftten şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Genç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

Genç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

Cesedi buzdolabında bulunmuştu! Katil zanlısı kiracı çıktı

Cesedi buzdolabında bulunmuştu! Katil zanlısı kiracı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

"Asla gitmem" diyen ünlü isim konuk oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.