Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan için 22 yaş büyük aşk iddiası! Gülsim Ali İlhan'ın aşk yaşadığı ünlü isim kim?

İşte Gülsim Ali'nin aşk yaşadığı iddia edilen o ünlü isim...

GÖNÜL DAĞI'NIN YILDIZI GÜLSİM ALİ'NİN 22 YAŞ BÜYÜK AŞKI OLAY OLDU!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan hem dizideki başarılı performansı hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

22 YAŞ BÜYÜK MESLEKTAŞI İLE AŞK İDDİASI Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük bir meslektaşıyla aşk yaşadığı iddiası olay oldu.

AYNI MEKANDA ÇEKİLDİKLERİ POZ ORTAYA ÇIKTI! Güzel oyuncunun söz konusu iddialarda bahsedilen oyuncu ile aynı mekanda çekildiği bir pozun ortaya çıkmasıyla birlikte iddialar daha da güçlendi.

DURUL BAZAN İLE AŞK MI YAŞIYOR? O iddialardaki isim ise Durul Bazan. Snob Magazin'in haberine göre Gülsim Ali'nin kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

İkilinin yavru bir aslanı kucaklarına alıp beslerken çektirdikleri ve sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını daha da güçlendirdi.

Daha önce Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı söylentileri sosyal medyada da çokça konuşuldu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SETİNE GİTTİ! Snob Magazin'in yapmış olduğu habere göre Durul Bazan, önceki haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde rol aldığı dizinin Eskişehir'deki setine ziyarete gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı kucaklarına alıp elleriyle besledi.