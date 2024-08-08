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  4. Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Instagram yasağını detoksa bağladı! Sözleri tepki çekti

Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Instagram yasağını detoksa bağladı! Sözleri tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.08.2024 07:13
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Gönül Dağı ile tanınan Gülsim Ali yasağı yanlış anladı. Instagram'a gelen yasağı detoks fırsatı olarak değerlendiren oyuncuya sosyal medyada tepki yağdı.

Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Instagram yasağını detoksa bağladı! Sözleri tepki çekti

2 Ağustos'tan beri ülkemizde erişime engelli olan Instagram gündemden düşmüyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı bilgisi bulunuyor.

Ünlü isimlerin de eleştirdiği bu konuda Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali'si ilginç bir yorumda bulununca tepki çekti.

Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali herkesi şaşırttı. 2. Sayfa'nın mikrofon uzattığı Gülsim Ali konuyu çok yanlış anladı.

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Yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla "öyle bir sıkıntı yaşamadığını" belirten Gülsüm Ali, "Şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz" dedi.

Instagram'a gelen yasağı detoks fırsatı olarak değerlendiren oyuncuya "Detoks istiyorsan hesabını dondur", "Akıl tutulması", "Ülkece yaşadığımız sansürü kadın detoks olarak değerlendirdi", "Şaka gibi bir zeka" tepkileri geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali
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