Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan genç oyuncu, Instagram hesabından gelinlik pozlarını paylaştı.

Gönül Dağı'nda görme engelli Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, dizideki rolü nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti.

Gözleri açıldıktan sonra kendisi için her türlü fedakarlığı yapan Rıfat'ı beğenmeyen Meryem, izleyiciler tarafından eleştiri bombardımana tutulmuştu.

Sevilay Gültekin'in Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli pozlarına da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Gültekin'in paylaşımına ''Aman sokağa çıkma Sevilay! Sana çok kızgınım'', ''Körün gözü açılınca ilk kırdığı şey bastonu olurmuş'' ve ''Gözlerin görmeye başlayınca Rıfat'ı nasıl terk edersin ya! İnanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Arkadaşlar sakin olun. Bu sadece bir dizi'' diyerek olumsuz yorumları ti'ye aldı.



