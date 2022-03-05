MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

05.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin'in gelinlikli pozlarına yorum yağdı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan genç oyuncu, Instagram hesabından gelinlik pozlarını paylaştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Gönül Dağı'nda görme engelli Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, dizideki rolü nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Gözleri açıldıktan sonra kendisi için her türlü fedakarlığı yapan Rıfat'ı beğenmeyen Meryem, izleyiciler tarafından eleştiri bombardımana tutulmuştu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Sevilay Gültekin'in Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli pozlarına da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Gültekin'in paylaşımına ''Aman sokağa çıkma Sevilay! Sana çok kızgınım'', ''Körün gözü açılınca ilk kırdığı şey bastonu olurmuş'' ve ''Gözlerin görmeye başlayınca Rıfat'ı nasıl terk edersin ya! İnanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Arkadaşlar sakin olun. Bu sadece bir dizi'' diyerek olumsuz yorumları ti'ye aldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bergen kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden öldürüldü?Bergen kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden öldürüldü?
Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...
Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Beklenen adım geldi! Rus ordusu beklemeye geçiyor, tahliyeler başlıyor

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rusya'ya karşı savaşıyorlar: İntikam için geldik, sayımız artıyor

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

İlginizi Çekebilir

Son günlerde vaka sayıları patladı! Sizde de maskne olabilir

Son günlerde vaka sayıları patladı! Sizde de maskne olabilir

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.