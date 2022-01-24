Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Dizide canlandırdığı 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin'in hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu.

24 yaşındaki Sevilay Gültekin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Yeni Gelin dizisinde Turist Anna karakterine hayat verdi.

Ardından Elimi Bırakma dizisinde Sumru karakterini canlandıran Gültekin, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Sevilay' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.



