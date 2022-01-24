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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

24.01.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı yapımlarından Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Dizide görme engelli bir genç kızı canlandıran Gültekin, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Dizide canlandırdığı 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin'in hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu.

24 yaşındaki Sevilay Gültekin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Yeni Gelin dizisinde Turist Anna karakterine hayat verdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Ardından Elimi Bırakma dizisinde Sumru karakterini canlandıran Gültekin, Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Sevilay' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle büyüledi


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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