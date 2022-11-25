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  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

25.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Sevilay Gültekin, sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Mini şortuyla poz veren Sevilay Gültekin'e herkes aynı soruyu sordu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Gönül Dağı'nda görme engelli bir köy kızını canlandıran Sevilay Gültekin, dizinin ilerleyen bölümlerinde sağlığına kavuşmuştu. Gönül Dağı'ndaki akıbeti merak konusu olan Sevilay Gültekin'in deri şortlu paylaşımına yorum yağdı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Sosyal medya kullanıcıları, ''Meryem dizide kalacak mı?'' ve ''Gönül Dağı'na devam ediyor musunuz?'' gibi sorular yöneltti. Konu hakkında açıklama yapma gereği duyan Sevilay Gültekin ise ''Her şey belirsiz'' yanıtını verdi.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan Sevilay Gültekin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezun oldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan kızıl güzel, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Sevilay Gültekin'in Instagram'da 50 bin takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu


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TRT 1 gönül dağı

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