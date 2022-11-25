Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin mini şortuyla poz verdi! Herkes aynı soruyu sordu

Gönül Dağı'nda görme engelli bir köy kızını canlandıran Sevilay Gültekin, dizinin ilerleyen bölümlerinde sağlığına kavuşmuştu. Gönül Dağı'ndaki akıbeti merak konusu olan Sevilay Gültekin'in deri şortlu paylaşımına yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Meryem dizide kalacak mı?'' ve ''Gönül Dağı'na devam ediyor musunuz?'' gibi sorular yöneltti. Konu hakkında açıklama yapma gereği duyan Sevilay Gültekin ise ''Her şey belirsiz'' yanıtını verdi.

Daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan Sevilay Gültekin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezun oldu.

Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan kızıl güzel, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Sevilay Gültekin'in Instagram'da 50 bin takipçisi mevcut.



