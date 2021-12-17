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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

17.12.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Gülsim Ali ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Berk Atan, GQ Men Of The Year 2021 ödüllerine, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile katıldı. Yağcıoğlu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Geçtiğimiz yıl ilk bölümüyle ekrana gelen ve kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Taner' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyuran çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Doğum gününde Selin Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğan Atan, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni'ne de sevgilisiyle birlikte katıldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile göz doldurdu!

Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu, dekolteli şık kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile göz doldurdu!

Berk Atan'ın adı, bir dönem Güneşin Kızları dizisindeki partneri Burcu Özberk ile de anılmıştı ancak ikilinin arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Selin Yağcı, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Aslen Trabzonlu olan fenomen, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönem Fenerbahçe TV'de spor spikerliği yapan Selin Yağcıoğlu, daha önce Galatasaray lehine attığı twetler nedeniyle kanaldan ayrılmak zorunda kaldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

2018 yılında liseden beri tanıdığı Gökhan Balarısı ile dünyaevine giren fenomen, bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi oldu.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!

Gökhan Balarısı ve Selin Yağcıoğlu, sürpriz bir şekilde boşandı. Selin Yağcıoğlu'nun aldatıldığına dair iddialar ortaya atılsa da, çiftin boşanma sebebi netlik kazanmadı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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