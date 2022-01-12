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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik!''

12.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Taner' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berk Atan, Başakşehir'de bir köpeği kasten ezen sürücünün serbest bırakılmasına öfke kustu.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik!''

Ünlü oyuncu Berk Atan, İstanbul Başakşehir'de bir köpeği kasten öldüren Katarlı sürücünün serbest bırakılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

''POTANSİYEL KATİL''

Atan, öfke kustuğu paylaşımında ''Bu şerefsiz, ruh hastası pisliğin cezası hapis değilse, çıkarttığınız hayvan hakları yasasını çöpe atın. Bu şerefsiz, potansiyel katil!'' ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan öfke kustu! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik!''

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site önünde, Katarlı bir sürücü, yol kenarındaki köpeği arabasıyla kasten ezme suçundan gözaltına alındı. Ancak kısa sürede serbest bırakılan sürücüye tepkiler dinmedi. Hayvan severler, sürücüyü evinin önünde protesto etti. Gelen tepkiler üzerine Katarlı sürücü, yeniden gözaltına alındı. Köpeğin neden öldüğünü anlamaya çalışan site sakinleri, olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla gerçeğe ulaşmıştı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan öfke kustu! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik!''


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Berk Atan
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