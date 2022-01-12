Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, ruh hastası, pislik!''

Ünlü oyuncu Berk Atan, İstanbul Başakşehir'de bir köpeği kasten öldüren Katarlı sürücünün serbest bırakılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

''POTANSİYEL KATİL''

Atan, öfke kustuğu paylaşımında ''Bu şerefsiz, ruh hastası pisliğin cezası hapis değilse, çıkarttığınız hayvan hakları yasasını çöpe atın. Bu şerefsiz, potansiyel katil!'' ifadelerini kullandı.

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site önünde, Katarlı bir sürücü, yol kenarındaki köpeği arabasıyla kasten ezme suçundan gözaltına alındı. Ancak kısa sürede serbest bırakılan sürücüye tepkiler dinmedi. Hayvan severler, sürücüyü evinin önünde protesto etti. Gelen tepkiler üzerine Katarlı sürücü, yeniden gözaltına alındı. Köpeğin neden öldüğünü anlamaya çalışan site sakinleri, olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla gerçeğe ulaşmıştı.



