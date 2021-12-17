Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın fenomen sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Taner' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını duyuran çift, ilişkilerine bir şans daha verdi. Doğum gününde Selin Yağcıoğlu'nu öpücüklere boğan Atan, GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni'ne de sevgilisiyle birlikte katıldı.

Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu, dekolteli şık kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Berk Atan'ın adı, bir dönem Güneşin Kızları dizisindeki partneri Burcu Özberk ile de anılmıştı ancak ikilinin arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.

Selin Yağcıoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Trabzonlu olan fenomen, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı.

Bir dönem Fenerbahçe TV'de spor spikerliği yapan Selin Yağcıoğlu, daha önce Galatasaray lehine attığı twetler nedeniyle kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı.

2018 yılında liseden beri tanıdığı Gökhan Balarısı ile dünyaevine giren fenomen, bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi oldu.

Gökhan Balarısı ve Selin Yağcıoğlu, sürpriz bir şekilde boşandı. Selin Yağcıoğlu'nun aldatıldığına dair iddialar ortaya atılsa da, çiftin boşanma sebebi netlik kazanmadı.



