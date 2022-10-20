Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın yeni aşkı da ünlü oyuncu çıktı! Bikinili pozlarıyla yaktı geçti

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Taner' karakteriyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Berk Atan, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırdı. Berk Atan'ın, meslektaşı Melis Tüzüngüç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Berk atan ve Selin Yağcıoğlu'nun bir dargın bir barışık ilişkisi, yeniden son buldu. Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır Berk Atan ile ayrı olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde gecelerde görüntülenen Berk Atan'ın, ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç ile samimi halleri, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkili, aşk iddiaları hakkında sessizliklerini korurken, gözler güzel oyuncu Melis Tüzüngüç'e çevrildi.

28 yaşındaki Melis Tüzüngüç, 2011 yılında rol aldığı Yıldız Masalı dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Harem, Böyle Bitmesin, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır gibi yapımlarda rol alan Melis Tüzüngüç, Cem Davran ile başrolleri paylaştığı Babam Sınıfta Kaldı dizisiyle akıllara kazındı.

En son Kanatsız Kuşlar dizisinde 'Zeynep' karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Tüzüngüç'ün Instagram'da 280 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Melis Tüzüngüç, sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor.

İŞTE ESTETİKSİZ HALİ

Yüzüne cerrahi müdahalelerde bulunduğu iddia edilen oyuncu, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.

Melis Tüzüngüç, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



