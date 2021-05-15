Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kamuran'a ne oldu?

Taner ve amcaoğulları Gönül Dağı'nın yeni bölümünde yine bir icada imza atıyor. Hamile olan Cemile'nin canı balık isteyince Veysel kasabada balık arıyor ancak çabaları sonuçsuz kalınca çareyi balık tutmada buluyor. Balık tutmak zannettikleri kadar kolay olmayınca da Taner yeni bir icat için kollarını sıvıyor.
Taner, Veysel, Ramazan’ın düzenlediği bayram pikniğine katılan Sefer, Zahide, Cemile, Dilek, Asuman, Keriman, Selami ve Elif her birlikte eğlenirler. Bayram için hazırlanan yemekler yenir, çeşitli oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın eğlencesi yaşanır. Fakat, pikniktekilerin bu hoş geçen bayram gününde üzülmesine neden olacak bir sürpriz bekler. Selami, salıncağa bindirdiği eşi Keriman’ı heyecan olsun diye biraz hızlı sallar ancak, karısının salıncaktan düşmesine neden olur. Keriman’ın yaralanması bu güzel günün mutluluğuna gölge düşürür…
Hamile olan Cemile'nin canı balık ister. Veysel, karısının isteğini yerine getirmek için balık almak için yola kasabaya gider ancak hiçbir yerde bulamaz. Balık bulamayan Veysel çareyi Taner ve Ramazan'la birlikte gölde balık avlamakta bulur. Fakat saatler geçmesine rağmen hiç balık tutamayınca Taner’in aklına yine parlak bir fikir gelir. Parlak zekası ve yaptığı icatlar ile çevresindekilerin hayatını kolaylaştıran Taner, bu defa balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Taner ve amcaoğluları, bu icat sayesinde yalnızca Cemile’yi değil, tüm aileyi doyuracak kadar balık tutarlar.
Gedelli halkı Ramazan boyunca Meydanda düzenlenen şenliklerin en güzelini Bayramda yaşarlar. Belediye Başkanı Münir Beyin, Hüseyin, Muammer ve amcaoğullarına verdiği organizasyon yine birbirinden ilginç sürprizlerle doludur…
Araba İcadı Yarışması’na kabul edilen Taner ve amcaoğulları, henüz tamamlamadıkları arabayı yarışmaya yetiştirmek için sıkı bir şekilde çalışırlar. Diğer yandan Dilek'in canı babası hapse girdiği için oldukça sıkkındır ve Taner ona moral verebilmek için elinden geleni yapar. Amcaoğulları, yarışma günü Cemile, Asuman ve Dilek'i de yanlarına alarak yarışmaya gider. Taner’in yarışmayı kazanması kesindir ancak Taner son anda yarışmadan çekilme kararı alır.
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