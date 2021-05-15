Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kamuran'a ne oldu?

Taner ve amcaoğulları Gönül Dağı'nın yeni bölümünde yine bir icada imza atıyor. Hamile olan Cemile'nin canı balık isteyince Veysel kasabada balık arıyor ancak çabaları sonuçsuz kalınca çareyi balık tutmada buluyor. Balık tutmak zannettikleri kadar kolay olmayınca da Taner yeni bir icat için kollarını sıvıyor.

İŞTE GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Taner, Veysel, Ramazan’ın düzenlediği bayram pikniğine katılan Sefer, Zahide, Cemile, Dilek, Asuman, Keriman, Selami ve Elif her birlikte eğlenirler. Bayram için hazırlanan yemekler yenir, çeşitli oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın eğlencesi yaşanır. Fakat, pikniktekilerin bu hoş geçen bayram gününde üzülmesine neden olacak bir sürpriz bekler. Selami, salıncağa bindirdiği eşi Keriman’ı heyecan olsun diye biraz hızlı sallar ancak, karısının salıncaktan düşmesine neden olur. Keriman’ın yaralanması bu güzel günün mutluluğuna gölge düşürür…

Hamile olan Cemile'nin canı balık ister. Veysel, karısının isteğini yerine getirmek için balık almak için yola kasabaya gider ancak hiçbir yerde bulamaz. Balık bulamayan Veysel çareyi Taner ve Ramazan'la birlikte gölde balık avlamakta bulur. Fakat saatler geçmesine rağmen hiç balık tutamayınca Taner’in aklına yine parlak bir fikir gelir. Parlak zekası ve yaptığı icatlar ile çevresindekilerin hayatını kolaylaştıran Taner, bu defa balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Taner ve amcaoğluları, bu icat sayesinde yalnızca Cemile’yi değil, tüm aileyi doyuracak kadar balık tutarlar.