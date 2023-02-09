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Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan ünlü isimlere öfke kustu! 'Yazıklar olsun! Boş beleşler sizi!'

09.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berk Atan, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası 5 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık yardım paylaşımları yapıyor. Berk Atan, takipçisi yüksek olduğu halde sessiz kalan isimlere 'Yazıklar olsun, boş beleşler sizi' diyerek ateş püskürdü.

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan ünlü isimlere öfke kustu! 'Yazıklar olsun! Boş beleşler sizi!'

6 Şubat sabahından beri depremzedelere ve enkaz altındakilere ulaşmak için sosyal medyadaki tüm imkanlarını kullanan Berk Atan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketine sessiz kalan isimlere öfke kustu.

Berk Atan, takipçisi yüksek olduğu halde herhangi bir paylaşım yapmayan kişilere, ''Böyle günlerde hava civa şeklinde takılıp sosyal medyasına paylaşım yakıştırmayan, kitlesi olmasına rağmen havasından civasından paylaşım yapmaya tenezzül etmeyen sektördeki tüm kişilere yazıklar olsun! Boş beleşler sizi. Ulan belki bir kişiye faydam olur diye hiç düşünmüyor musunuz?'' ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan ünlü isimlere öfke kustu! 'Yazıklar olsun! Boş beleşler sizi!'

Berk Atan'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun isyanına ''Gerçekten çok haklı'' ve ''Helal olsun Berk'' gibi yorumlar yaptı.

''İNSAN NEREYE SALDIRACAĞINI ŞAŞIRIYOR''

Depremin ilk günlerinde sessiz kalan Serenay Sarıkaya, gelen tepkiler sonrası takipçilerine içini dökmüş ''Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum... İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor.'' demişti.

NESLİHAN ATAGÜL DE TEPKİ ÇEKTİ

Instagram'da 13 milyonu aşkın takipçisi bulunan Neslihan Atagül de enkaz bilgilerini paylaşmayarak tepki çekti. Günler sonra suskunluğunu bozan Neslihan Atagül, deprem bağışı yapılabilecek hesap numaralarını paylaştı.

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