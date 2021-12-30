Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle, her hafta evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan genç oyuncu Güliz Albay, Instagram hesabından hayatına dair karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Ayla, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli diziyle yaşayan Albay, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinde rol aldı.

Henüz Instagram'da 9 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle, dikkatleri üzerine topluyor.

İşte Güliz Albay'ın Instagram pozları:



