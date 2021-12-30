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Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

30.12.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncu Güliz Albay, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle, her hafta evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan genç oyuncu Güliz Albay, Instagram hesabından hayatına dair karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Ayla, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli diziyle yaşayan Albay, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinde rol aldı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Henüz Instagram'da 9 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle, dikkatleri üzerine topluyor.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

İşte Güliz Albay'ın Instagram pozları:

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Albay, güzelliğiyle Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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