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  4. Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

27.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Güliz Aybay, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan ve Gülsim Ali gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Güliz Aybay, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

1997 doğumlu Güliz Aybay, Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat veriyor.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aybay; Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı dizisiyle tanınırlığını arttıran Aybay, sosyal medyada da epey aktif.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Aybay, gerçek hayatta dizideki halinden oldukça farklı bir imaj çiziyor.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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