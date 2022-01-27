Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay iddialı pozlarını paylaştı!

Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan ve Gülsim Ali gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Güliz Aybay, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni topladı.

1997 doğumlu Güliz Aybay, Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat veriyor.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aybay; Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı dizisiyle tanınırlığını arttıran Aybay, sosyal medyada da epey aktif.

Aybay, gerçek hayatta dizideki halinden oldukça farklı bir imaj çiziyor.



