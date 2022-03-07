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Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

07.03.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her cumartesi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hazal Çağlar, rol arkadaşı Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Hazal Çağlar, dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Hazal Çağlar, Berk Atan ile samimi pozuna ''Adam öldürüyorlar'' notunu düştü.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Geçtiğimiz haftalarda fenomen Selin Yağcıoğlu ile 1 yıllık birlikteliğini sonlandıran Berk Atan'ın Hazal Çağlar ile samimi karesi, Gönül Dağı izleyicisini heyecanlandırdı.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Ancak Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük oyuncu iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı öne sürülüyor.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Hazal Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ekran macerasına adım atmıştı.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Ramazan'ın büyük aşkı Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Sosyal medyada epey aktif olan Hazal Çağlar'ın Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar'dan sarmaş dolaş poz! ''Adam öldürüyorlar!''


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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