"Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Programı

Koruyucu aile programının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'ni, "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" başlığıyla güncelleyerek sürdürdüklerini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

Selçuk, ailenin, çocukları hayata hazırlayan en iyi okul olduğunu belirterek, "Gönül Elçileri Projesiyle çocuklarımızın aile yanında gelişimlerini destekliyor, aile bütünlüğünü korumak için sosyal yardım ve hizmet modellerimizle başarıyla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçen yıl 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde başlattığımız çalışma neticesinde bugün 130 mobil ekibimiz hizmet veriyor. Ayrıca bugüne kadar 11 bini aşkın çocuğumuza sokaklarda ulaştık." dedi.

"Okulda öğretmenleri ve kitaplarıyla olması gereken çocuklarımızın, yasal olmayan yollarda çalışmaya zorlanması asla kabul edilemez. Zira çocuklar, istikbal ve istiklalimizin teminatıdır. Köyde veya şehirde, tarla veya sanayide çalıştırmak suretiyle ihmal ve istismar edilmesine asla izin veremeyiz.

Çocuklarımız yarının gençleri, ülkemizin bekası. Çocuklarımızı eğitim hayatının içinde tutmak, ilim, irfan ve ahlaki değerlerimizi öğretmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bu konuda ailelerimizle hepimizin yapması gereken görev ve sorumluluklar var. Çünkü çocuklar, aileleriyle hepimizin yani toplumumuzun emaneti."

- "11 bini aşkın çocuğumuza sokaklarda ulaştık"

Selçuk, çocukların sosyal gelişimlerinin, fiziki ve ruh sağlıklarının korunması önündeki en büyük engellerden birisinin de çocuk işçiliği olduğunu vurguladı.

Savaşın, terör ve göçün yoğun yaşandığı ülkelerde çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismarı, "Suriye" örneğinden iyi bildiklerini vurgulayan Selçuk, "Kayıp bir nesil yetişmemesi için ülkemize sığınan Suriyeli çocuklarımızı okullarla biz buluşturuyoruz. Daha çok çocuğumuzun okula devam etmesi için de çalışmalarımıza özveriyle devam ediyoruz." diye konuştu.