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"Gönül elçileri yetiştirmeyi hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu: - "Okulun hem bölgede daha iyi tanınmasını hem de halklarımız arasında gönül elçileri yetiştirmeyi hedefliyoruz"

ERBİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu, Erbil Uluslararası Maarif Okulunun hem bölgede daha iyi tanınmasını hem de halklar arasında gönül elçileri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfından oluşan bir heyet, Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ve Erbil Valisi Nevzad Hadi ile ayrı ayrı görüştü.

Temaslarının ardından AA muhabirine konuşan Göksu, bugün Erbil Uluslararası Maarif Okulunun resmi açılışının yapılacağını söyledi.

Göksu, vakfın bütün dünyada FETÖ'den kalma bazı okulları devraldığını hatırlatarak devir işlemi gerçekleşmeyen okullara karşı ise alternatif okullar açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun bu sene 570 öğrenciyle eğitim yılına başladığını belirten Göksu, "Okulun hem bölgede daha iyi tanınmasını hem de halklarımız arasında gönül elçileri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda gönülle sınır coğrafyamıza öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göksu, IKBY Eğitim Bakanı Sadık ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"(Bakan Sadık) burada bu okulların geliştirilmesi ve daha çok okul açmamızı talep etti. Biz de ilgili okullar devralınmadığı takdirde bu okullarımızın sayısını her geçen gün artırarak Erbil'de kardeşlerimizle gönül bağını daha da çoğaltacağız."

Görüşmelerde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, vakfın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut ile Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek ve diğer yetkililer katıldı.

Akşam saatlerinde ise AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil Valisi Nevzad Hadi ile gazeteci Kemal Öztürk ve Nedim Şener'in de aralarında olduğu bir grup gazeteci okulu ziyaret etti. Vakıf yetkilileri tarafından ziyaretçilere okul hakkında bilgi verildi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun resmi açılış töreni bugün yapılacak. Törene Türkiye'den gelen yetkililer ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililer de katılacak.

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Erbil Uluslararası Maarif Okulu IKBY maarif vakfı Mustafa Göksu

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