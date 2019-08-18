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Gönül gözleriyle sahnenin ışığı oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da katıldıkları müzik kursunda yeteneklerini keşfeden 7 görme engelli, kalp gözü açık manasına gelen "Ruşendiller" adını verdikleri müzik grubuyla sahne alıyor - Müzik öğretmeni Sedat Volkan: - "Amacımız, engelli kardeşlerimizin müzik yeteneklerini ortaya çıkarmak. İnanıyorum ki yakın zamanda ülke çapında konserler verecek duruma gelecekler" - Görme engelli Valide Ortak: - "Programlarda konserler veriyoruz, çok güzel beğeniler oluyor"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da katıldıkları kursta bir süre eğitim alıp müzik aletlerini kullanmasını öğrenen görme engelli gençler, "kalp gözü açık" manasına gelen "Ruşendiller" ismini verdikleri müzik grubuyla sahnelerde yer almaya başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde zihinsel, bedensel, işitme ve görme engellilere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor. Yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirilen öğrenciler, katıldıkları müzik kursunda bağlama, gitar, piyano, def ve ritm aletlerini çalmayı öğreniyor, vokallere eşlik ediyor.

Bu kurslara katılan, yaşları 15 ila 25 arasında değişen 7 görme engelli ise öğrendikleri enstrümanlarla müzik grubu kurmaya karar verdi.

Düşüncelerini eğitmenleriyle paylaşan 7 kursiyer, hocalarından da aldıkları destekle "Ruşendiller" ismini verdikleri müzik grubunu oluşturdu. Dinleyenleri kısa sürede kendilerine hayran bırakan grup, hem belediye tarafından düzenlenen etkinlerde hem de özel programlarda sahne alıyor.

Merkezde görevli müzik öğretmeni Sedat Volkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda önemli başarı sağladıklarına inandıklarını belirten Volkan şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıl boyunca müzik eğitimi aldı. Bu çalışmalar sonucu öğrencilerimiz müzik grubu kurma kararı aldı. Gruba, kalp gözü açık anlamına gelen 'Ruşendiller' ismini verdiler. Yöresel ve güncel şarkılar seslendiren grupla kısa sürede başarılı çalışmalar yaptık. Grubumuz davet edildikleri etkinliklerde konserler veriyor. Gösterdikleri performans çok beğeni alıyor. Grubumuzun kendilerine göre hedefleri var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, engelli kardeşlerimizin müzik yeteneklerini ortaya çıkarmak. İnanıyorum ki yakın zamanda ülke çapında konserler verecek duruma gelecekler."

Müzik grubunun üyesi 18 yaşındaki Valide Ortak ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını ve burada tanıştığı gitarını elinden hiç düşürmediğini anlattı.

Müziğin hayatının merkezinde büyük yer tuttuğunu vurgulayan Ortak, "Müziği çok sevdiğim için buraya çabuk uyum sağladım. Müzik alanında çeşitli eğitimler alıyoruz. Grubumuz çok güzel. Programlarda konserler veriyoruz, çok güzel beğeniler oluyor. Huzuru müzikte buluyoruz. Kendimi burada çok huzurlu hissediyorum. Müzikle birçok engelliye örnek olduğumuza inanıyorum. İnşallah gelecekte ülke çapında bir grup haline gelip konserler veririz." diye konuştu.

- "Müzik engel tanımaz"

Grubun üyelerinden Feyzullah Aydoğdu da 2 yılı aşkın süredir koordinasyon merkezindeki kurslara katıldığını, başarısı sayesinde geçen yıl konservatuvarı kazandığını aktardı.

Kursta birçok enstrüman eğitimi aldığını, kendisini bağlama ve seste geliştirdiğini dile getiren Aydoğdu, "Burada benim gibi görme engeli arkadaşlarımız eğitim alıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ailemizden çok arkadaşlarımızla zaman geçiriyoruz. Kurduğumuz grup çok iyi, arkadaşlarımızın hepsi çok yetenekli. Müzik engel tanımaz, bunun en iyi örneği de benim. Burada aldığım eğitimle üniversiteye başladım. Katıldığım sınavda üçüncü oldum. Engelli olmak birçok şeye engel değildir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
görme engelli Müzik Şanlıurfa

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