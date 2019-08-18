Gönül gözleriyle sahnenin ışığı oluyorlar

Düşüncelerini eğitmenleriyle paylaşan 7 kursiyer, hocalarından da aldıkları destekle "Ruşendiller" ismini verdikleri müzik grubunu oluşturdu. Dinleyenleri kısa sürede kendilerine hayran bırakan grup, hem belediye tarafından düzenlenen etkinlerde hem de özel programlarda sahne alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde zihinsel, bedensel, işitme ve görme engellilere yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor. Yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirilen öğrenciler, katıldıkları müzik kursunda bağlama, gitar, piyano, def ve ritm aletlerini çalmayı öğreniyor, vokallere eşlik ediyor.

Bu kapsamda önemli başarı sağladıklarına inandıklarını belirten Volkan şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıl boyunca müzik eğitimi aldı. Bu çalışmalar sonucu öğrencilerimiz müzik grubu kurma kararı aldı. Gruba, kalp gözü açık anlamına gelen 'Ruşendiller' ismini verdiler. Yöresel ve güncel şarkılar seslendiren grupla kısa sürede başarılı çalışmalar yaptık. Grubumuz davet edildikleri etkinliklerde konserler veriyor. Gösterdikleri performans çok beğeni alıyor. Grubumuzun kendilerine göre hedefleri var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, engelli kardeşlerimizin müzik yeteneklerini ortaya çıkarmak. İnanıyorum ki yakın zamanda ülke çapında konserler verecek duruma gelecekler."

Müzik grubunun üyesi 18 yaşındaki Valide Ortak ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını ve burada tanıştığı gitarını elinden hiç düşürmediğini anlattı.

Müziğin hayatının merkezinde büyük yer tuttuğunu vurgulayan Ortak, "Müziği çok sevdiğim için buraya çabuk uyum sağladım. Müzik alanında çeşitli eğitimler alıyoruz. Grubumuz çok güzel. Programlarda konserler veriyoruz, çok güzel beğeniler oluyor. Huzuru müzikte buluyoruz. Kendimi burada çok huzurlu hissediyorum. Müzikle birçok engelliye örnek olduğumuza inanıyorum. İnşallah gelecekte ülke çapında bir grup haline gelip konserler veririz." diye konuştu.