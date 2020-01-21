HABER
  4. 'Gönül ilişkisi' dedikodusu çıkarıp amirine 'Herkesin dilindesin' diye mesaj atınca... Yargıtay'dan karar

'Gönül ilişkisi' dedikodusu çıkarıp amirine 'Herkesin dilindesin' diye mesaj atınca... Yargıtay'dan karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da fabrikada çalışan bir işçi amiri konumundaki işletme müdürünün "bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı"na yönelik dedikodu çıkarıp daha sonra amirine "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı. Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

'Gönül ilişkisi' dedikodusu çıkarıp amirine 'Herkesin dilindesin' diye mesaj atınca... Yargıtay'dan karar

İstanbul'da bir fabrikada çalışan işçi, amiri konumundaki işletme müdürünün aynı iş yerinde çalışan bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığına yönelik söylemlerde bulundu. Olayın duyulmasından sonra işçi, işletme müdürüne "Şimdi herkesin dilindesin" şeklinde mesaj attı.

Yaşananların ardından fabrika yönetimi, işçiyi işten çıkarttı.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini öne süren işçi, işe iade istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi ise davayı reddetti.

Mahkeme, davacının amiri hakkında dedikodu çıkararak amirine sataştığı, davranışın ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

YEREL MAHKEME KARARINI HUKUKA UYGUN BULDU

İşçinin, istinaf kanun yoluna başvurmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Daire, 4857 sayılı İş Kanunun 25/2-d maddesindeki hükümle işçinin, işverene, onun ailesinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinde işverene iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırma imkanı tanıdığına işaret etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinin kararında, davacının amiri konumundaki başka işçi hakkında dedikodu yaptığı, eylemin sataşma niteliğinde olduğu, iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiği belirtildi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin eyleminin sataşma olduğuna, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmederek kararı onadı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Hacettepe Teknokent’e Afrika ilgisiHacettepe Teknokent’e Afrika ilgisi
Gelibolu’da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandıGelibolu’da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haklı fesih iş kanunu sataşma Yargıtay Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te parkta oynayan Hira Nur Demircan'ı yaralayan kişiye hapis cezası!

Parkta oynayan çocukları kurşun yağmuruna tutmuştu! Yeni gelişme

198 yıl ceza almıştı! 'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz

198 yıl ceza almıştı! 'Ponzi Arzu'nun cezasına itiraz

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! İş adamlarına gözaltı...

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.