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Gönül ilişkisi iddiası! Canan'ı katletmişti, yeni gelişme

30.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı 42 yaşındaki Canan Çeviren'i silahla öldüren 45 yaşındaki Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

Gönül ilişkisi iddiası! Canan'ı katletmişti, yeni gelişme

Manisa'da 11 Aralık 2020'de Ferhat İnne, gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i çıkan tartışma sonrasında silahla vurup öldürdü. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede mahkeme tarafından İnne'ye verilen müebbet hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

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SİLAHLI ÇEVİREN'E DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ

Olay, 11 Aralık 2020'de akşam saatlerinde, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup ateşledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda Çeviren, karnına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan İnne ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat'ta görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verip İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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CEZA ONANDI

Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs'ta verdiği kararda, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun bularak, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Manisa
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