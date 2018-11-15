Gönül ilişkisi şüphesiyle kaçırıp 130 bin dolar fidye istemiş

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kız arkadaşıyla gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Pakistan uyruklu Shabbir Ahmet (26)'i kaçırarak 4 gün boyunca zorla alıkoyan işkence yapan, ailesinden 130 bin dolar fidye isteyen Muhammet A.(30)'nın aralarında bulunduğu 1'i kadın 8 kişi polis tarafından yakalandı. Kaçırılan genç operasyon yapılan evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kurtarıldı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuşurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AMCA BAŞVURDU POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da cumhuriyet savcılığına başvuran Pakistan uyruklu Mazhar H., yeğeninin kaçırıldığını ve kendilerinden 130 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayetin ardından soruşturma açıldı.

30 EVE BASKIN YAPILDI

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 gündür kayıp olan Shabbir Ahmet'in, Ümraniye bölgesinde tutulduğu tespit edildi. Polis evi tam tespit edemeyince savcılık talimatıyla bölgede bulunan 30 ayrı eve aynı anda baskın yapıldı. Yavuztürk mahallesinde baskın yapılan evlerden birinde zorla tutulan Shabbir Ahmet bulunarak kurtarıldı.