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Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi daha önceden gönül ilişkisi olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, olay bugün sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesinde meydana geldi.

Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi daha önceden gönül ilişkisi olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, olay bugün sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş C. (57) daha önceden gönül ilişkisi yaşadığı Emel Yalçın (62) ile konuşmak için evine gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında Bektaş C., Emel Yalçın’ı bıçaklayarak kaçtı. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bektaş C’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emel Yalçın’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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