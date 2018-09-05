BALIKESİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına ilişkin, "Hem AK Parti'den hem MHP'den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bunun Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacağını düşünüyorum." dedi.
Destici, BBP Balıkesir İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimleri değerlendirdi.
Parti olarak, yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirten Destici, "Önümüzdeki yerel seçimlere BBP, tabii ki kendi adıyla ve amblemiyle katılacaktır. Bana 'Yerel seçimlerde ittifak var mı?' diye soruldu. Biz, Cumhur İttifakı'nın sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalinin öncelenerek yapıldığını dile getirmiştik." diye konuştu.
Destici, yerel seçim hazırlıklarını birkaç ayda tamamlayarak, adaylarla sahada olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Devletin üzerindeki ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu ittifakın şekli nasıl olur, ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şu anda atılmış somut bir adım yok. Hem AK Parti'den hem MHP'den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bunun Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacağını düşünüyorum. Biz, bütün bunları kenara bırakarak bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlere kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz."
- "Türk birliğini kurup problemleri çözmeliyiz"
Mağdur olan tüm kesimlerin yanında olduklarını, emeklilikte yaşa takılan mağdurların sorunlarını bildiklerini anlatan Destici, "Bu konunun, mutlaka emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin devlet bütçesini göz önünde tutarak, zarara uğramadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda Meclise gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Türk dünyası için bir "Türk birliği" kurulması gerektiğine dikkati çeken Mustafa Destici, şunları kaydetti:
"Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabiliriz. Bize Avrupa Birliği'nden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bunun bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz, çok da gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB, 80 milyonluk, arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi ve lokomotif ülke konumundaki Türkiye'yi kabul etmiyor. Çünkü aldığı anda Türkiye, oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Sadece bu sebebin bile bizi almamaları için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve Türk birliğini kurup problemleri çözmeliyiz."
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