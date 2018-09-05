BALIKESİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına ilişkin, "Hem AK Parti'den hem MHP'den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bunun Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacağını düşünüyorum." dedi.

Destici, BBP Balıkesir İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimleri değerlendirdi.

Parti olarak, yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirten Destici, "Önümüzdeki yerel seçimlere BBP, tabii ki kendi adıyla ve amblemiyle katılacaktır. Bana 'Yerel seçimlerde ittifak var mı?' diye soruldu. Biz, Cumhur İttifakı'nın sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalinin öncelenerek yapıldığını dile getirmiştik." diye konuştu.

Destici, yerel seçim hazırlıklarını birkaç ayda tamamlayarak, adaylarla sahada olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: