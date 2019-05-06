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"Gönül şehrini fethetmeden yaşadığımız şehri fethedemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı: - "Vakıf Haftası, 1980'li yıllardan bu yana Türkiye'de vakıf geleneğini, vakıf ruhunu, yardımlaşmayı, paylaşmayı, fani hayattan kazandıklarımızı gelecek nesillerimize aktarmayı sevda edinmiş vakıf ruhunu yaşatmak adına düzenlenmektedir" - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli: - "Bu kavramlar çerçevesinde diyebiliriz ki, gönül şehrini mamur etmeden, yaşadığınız şehri mamur edemeyiz. Gönül şehrini fethetmeden yaşadığımız şehri fethedemeyiz"

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakıflar Haftası dolayısıyla Osmanlı'da vakıfların sosyal ve kültürel hayata katkılarının anlatıldığı panel gerçekleştirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü üstlenen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Vakıflar Haftasının bu yıl ramazana denk gelmesinin önemli bir şans olduğunu söyledi.

Subaşı, "Bu sene 36'ncısını idrak ettiğimiz Vakıf Haftası, 1980'li yıllardan bu yana Türkiye'de vakıf geleneğini, vakıf ruhunu, yardımlaşmayı, paylaşmayı, fani hayattan kazandıklarımızı gelecek nesillerimize aktarmayı sevda edinmiş vakıf ruhunu yaşatmak adına düzenlenmektedir." diye konuştu.

Vakıflar Haftasının gelecek nesillere bazı bilgilerin, tecrübelerin aktarılması açısından önemli olduğuna değinen Subaşı, "Vakıflar Haftasının ülkemize, kültürel hayatımıza, manevi hayatımıza, ramazan ayının ilk gününde güzellikler, hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Gençlerimiz vakıf konusunu daha çok bilmeliler"

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Şehirlerin manevi iklimine vakıfların katkısı." konulu sunum yaptı.

Kemikli, vakıf medeniyetini gündeme getirmek ve vakıf medeniyetine ilişkin bilinci yeniden inşa etmek amacıyla düzenlenen Vakıflar Haftasının önemine işaret etti.

"Gençlik geleceğe köprüdür. Gençlerimiz vakıf konusunu daha çok bilmeliler. Vakfın manasını, mahiyetini daha iyi anlamalılar. Çünkü yarınlarımız onlar." diyen Kemikli, vakıfların sadaka vermenin ve hayırseverliğin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Vakıf medeniyetine yerleşen, cumalık, sadaka taşı gibi kavramlara da açıklık getiren Kemikli, sözlerini şöyle sürdüdü:

"Bu kavramlar çerçevesinde diyebiliriz ki, gönül şehrini mamur etmeden, yaşadığınız şehri mamur edemeyiz. Gönül şehrini fethetmeden yaşadığımız şehri fethedemeyiz. Bu bilinçle hareket eden vakıf medeniyetinin sahipleri, camiler, külliyeler, imarethaneler yaparken aslında gönüle dokunmanın yollarını aramışlardır."

Panelde ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet Maydaer ve Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurgül Karayazı da birer sunum gerçekleştirdi.

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Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Vakıflar Haftası

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