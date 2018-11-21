"Gönül Sultanlarının Ağırlandığı Tekke Kaşgari Dergahı" tanıtım toplantısı

İSTANBUL (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Çetin, "Kaşgari Dergahı'nın en önemli özelliklerinden biri, konumu açısından hem Türkiye'deki Müslümanlar hem de yurt dışından gelen yabancılar tarafından çok ziyaret edilen bir tekke olması." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından neşredilen, Dr. Nuran Çetin'in yazdığı "Gönül Sultanlarının Ağırlandığı Tekke Kaşgari Dergahı" eserinin dergahın bahçesindeki tanıtım toplantısında konuşan Kaşgari Murtaza Efendi Derneği Başkanı Ömer Erdoğan, Kaşgari Dergahı'nın tasavvuf tarihinin en önemli mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Tarihe yön veren önemli isimlerin bu tekkede oturduğunu, sohbet ettiğini ve feyiz aldığını belirten Erdoğan, "Bize de Rabbim ömrümüzün bir döneminde bu dergaha hizmet etme şerefi verdi. Bunun için Rabbime hamd ediyorum." ifadesini kullandı.

"Yıkılmak üzere olan Kaşgari Dergahı yüzlerce yıl daha hizmet verecek bir yapıya kavuştu." diyen Erdoğan, restorasyonda emeği geçenlere, Eyüpsultan Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.