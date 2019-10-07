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Gönül Yazar yanlışlıkla tüm şifrelerini paylaştı! Ve bomba Zerrin Özer itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla şifrelerini paylaşan Gönül Yazar, konuyu anlatmak için telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın yıllar önce kendisini de kandırmaya çalıştığını söyledi.

Gönül Yazar yanlışlıkla tüm şifrelerini paylaştı! Ve bomba Zerrin Özer itirafı

Sinema oyuncusu Gönül Yazar, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. 2. Sayfa programının sunucularının uyarmasıyla yanlışlığı fark eden Yazar, fotoğrafı hemen kaldırttı.

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Konuyu anlatmak için 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yazar, Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini de dolandırmak istediğini anlattı.

"MURAT AKINCI BENİ DE YOKLADI"

Özel hayatından bahseden Yazar, hayranlarının kendisinden yaşça küçük sevgilisi için 'Sen de Zerrin Özer gibi olursun evlenme' yorumlarına sitem etti. Yazar, Zerrin Özer'in nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

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Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı: "Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. O adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs'ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım. Murat Akıncı bana mesaj atarak 'Kredi kartı borcum var nakitin var mı sıkıştım' dedi. Ben de ben yalnız yaşıyorum kapı çalıyor onu açmaya gidiyorum dedim. Zerrin'in başına böyle bir şey geldiğini duyunca ağladım. O zaman benim böyle telefonum yoktu bilgisayar üzerinden irtibata geçti.

"EVİME GELMEK İSTEDİ"

Bu olayı sevgilim Rüzgar'da biliyor. Çay içmeye gelmek istedi. 'Biz annemle Yuşa Hazretlerine gittim dua ediyoruz sana da ediyoruz' dedi. Ben de Allah razı olsun' dedim. Bizim evimiz senin evine çok yakın annem seni çok seviyor hayranın çay içmeye geleceğiz' dedi. Ben de 'Şu an evde değilim' dedim. 10-15 gün sonra aradı ve 'Kredi kartı borcum var nakitin var mı?' diye sordu. Kapı çalıyor onu açmam lazım diyerek telefonu kapattım."

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