AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İnsanlar onu bir parti lideri gibi görmedi. Bir dava adamı olarak gördü. O yüzden de insanlar hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi vardır." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, BBP'nin şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlıklarının öğrencilik yıllarına dayandığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özhaseki, "İnsanlar onu bir parti lideri gibi görmedi. Bir dava adamı olarak gördü. O yüzden de insanlar hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi vardır." diye konuştu.

Özhaseki, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı bir arada durmayı görev edinen partilerine en büyük desteği verenler arasında BBP'nin de olduğunu vurguladı.

Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde şehir merkezindeki cadde ve parklara siyasetçi ismi verilmemesi yönünde bir gelenek olduğunu aktaran Özhaseki, "Bu konuda bir tek istisna o oldu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olmasından sonra Kayseri'de yeni açtığımız en önemli caddeye Muhsin Yazıcıoğlu ismini verdik." diye konuştu.