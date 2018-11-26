"Gönülleri, şehirleri ihya ederek, geleceğe yürüyoruz"

Diyarbakır'ın huzur beldesi haline geldiğini ifade eden Güzeloğlu, "İhanet odaklarının bozmak, yok etmek ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve tüm değerleri ihya ederek geleceğe inançla yürüyoruz." dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, gönülleri kazanmanın, birlik ve beraberliği tesis etmenin en büyük amaçları olduğunu söyledi.

İlçenin tüm değerleriyle tarih sahnesinden silinmek istendiğini vurgulayan Çiftçi, "Çukur eylemleriyle yaklaşık 4 bin ev yıkıldı, 4 bin aile evsiz kaldı. Terör örgütü Sur halkının geleceğini yok etmek istemişti. 4 bin ailenin mağdur olmaması adına çok büyük gayretler sarf edildi. Bugün Sur'da yeniden bir ihya ve inşa çalışması var. Tarihin bütün değerlerine sadık kalınarak aslına uygun şekilde Sur yeniden ihya ediliyor." diye konuştu.

"Bu elbiseler sadece çocuklarımızın bedenini ısıtmayacak, aynı zamanda gönüllerini de ısıtacak." ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün mağdur ettiği ailelerin tamamının mağduriyetleri giderildi. Yok edilmek istenen pırıl pırıl çocuklarımızın geleceğini inşa etmek noktasında hızlı bir çalışma var. Bugün Sur'un ve Diyarbakır'ın her tarafında daha önce terör örgütünün emriyle hizmet eden belediyeler artık millete hizmet götüren belediyeler halinde çalışıyor. Daha önce hiçbir okulun bahçesine uğramayan belediyeler artık bütün okulların, vatandaşların hizmetine koşan, yol, köprü, temizlik yapan ve bütün hizmetleri ulaştıran belediyeler konumunda çalışıyor. Örgütün bütün yıpratıcılığına rağmen devletin bütün birimleri tüm canlılığıyla çalıştı ve her alanda ciddi hizmetlere imza attı."

Sur ilçesindeki İskender Paşa İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteri sunduğu programın sonunda Vali Güzeloğlu ile TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan tarafından temsili olarak bazı öğrencilere içinde giysi bulunan paketler verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

