HABER

"Gönülleri, şehirleri ihya ederek, geleceğe yürüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da TOGEM-DER tarafından ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye giysi yardımında bulunuldu - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Onların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve tüm değerleri ihya ederek, geleceğe bu inançla yürüyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

TOGEM-DER'in yürüttüğü "Sevgimizle Gönülleri Isıtıyoruz Projesi" kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, gönülleri kazanmanın, birlik ve beraberliği tesis etmenin en büyük amaçları olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın huzur beldesi haline geldiğini ifade eden Güzeloğlu, "İhanet odaklarının bozmak, yok etmek ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve tüm değerleri ihya ederek geleceğe inançla yürüyoruz." dedi.

- "Sur yeniden ihya ediliyor"

Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi de Sur ilçesinin tarihi değerlerinin terör örgütü PKK tarafından çukur saldırılarıyla yok edilmek istenildiğini belirtti.

İlçenin tüm değerleriyle tarih sahnesinden silinmek istendiğini vurgulayan Çiftçi, "Çukur eylemleriyle yaklaşık 4 bin ev yıkıldı, 4 bin aile evsiz kaldı. Terör örgütü Sur halkının geleceğini yok etmek istemişti. 4 bin ailenin mağdur olmaması adına çok büyük gayretler sarf edildi. Bugün Sur'da yeniden bir ihya ve inşa çalışması var. Tarihin bütün değerlerine sadık kalınarak aslına uygun şekilde Sur yeniden ihya ediliyor." diye konuştu.

"Bu elbiseler sadece çocuklarımızın bedenini ısıtmayacak, aynı zamanda gönüllerini de ısıtacak." ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün mağdur ettiği ailelerin tamamının mağduriyetleri giderildi. Yok edilmek istenen pırıl pırıl çocuklarımızın geleceğini inşa etmek noktasında hızlı bir çalışma var. Bugün Sur'un ve Diyarbakır'ın her tarafında daha önce terör örgütünün emriyle hizmet eden belediyeler artık millete hizmet götüren belediyeler halinde çalışıyor. Daha önce hiçbir okulun bahçesine uğramayan belediyeler artık bütün okulların, vatandaşların hizmetine koşan, yol, köprü, temizlik yapan ve bütün hizmetleri ulaştıran belediyeler konumunda çalışıyor. Örgütün bütün yıpratıcılığına rağmen devletin bütün birimleri tüm canlılığıyla çalıştı ve her alanda ciddi hizmetlere imza attı."

Sur ilçesindeki İskender Paşa İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteri sunduğu programın sonunda Vali Güzeloğlu ile TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan tarafından temsili olarak bazı öğrencilere içinde giysi bulunan paketler verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

PARTNERİşte ünlülerin muhteşem arabalarıİşte ünlülerin muhteşem arabaları
Bursa'ya şehit ateşi düştüBursa'ya şehit ateşi düştü
2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı başladı2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır giysi yardımı TOGEM-DER

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dikkat çeken açıklama: Hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.