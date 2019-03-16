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Gönüllerin birincisi oldu, mutluluğu görülmeye değerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Bingöl’de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu.

Bingöl’de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu. Uğurlu’nun sahnedeki mutluluğu ise tüm öğrencileri de coşturdu.
Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "Çanakkale Şehitlerine" şiirini ezbere en iyi okuma yarışması Bingöl’ün Solhan ilçesinde de gerçekleştirildi. Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ilçedeki Kız Anadolu Lisesinde okuyan özel öğrenci Elif Uğurlu’ya da şans verildi. Doğaçlama şiirle sahneye çıkan Uğurlu, jürinin değerlendirmesi sonucu gönüllerin birincisi seçildi.
Uğurlu’nun ödülünü İlçe Vaizi Osman Numanoğlu verdi. Birinci şeçilen Uğurlu, mutluluğunu sahnede gösterdi. O anlarda öğrenciler de Uğurlu’nun birinci olmasından dolayı sevinçlerini çığlıklarla anlattı.

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