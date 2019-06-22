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Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta gönüllü 100 kişi ormanlık alanda 3 saatte 100 torba çöp topladıSosyal medyada hızla yayılan bir çöp temizleme hareketi olan "Trashtag challenge" isimli hashtag Sivas Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü derneği koordinasyonunda ikinci etkinliğini gerçekleştirdi.

Sivas’ta gönüllü 100 kişi ormanlık alanda 3 saatte 100 torba çöp topladı
Sosyal medyada hızla yayılan bir çöp temizleme hareketi olan "Trashtag challenge" isimli hashtag Sivas Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü derneği koordinasyonunda ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. Trashtag etkinliğine Sivas TEMA, Sivas AFAD, Aspendos Tiyatro Topluluğu, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti gönüllülerinden oluşan 100 kişi destek verdi. Sabah erken saatlerde Kardeşler Ormanı olarak bilinen alana giden gönüllüler dağılarak yaklaşık 3 saatte; otomobil lastiği, kağıt, plastik ve alkol şişesi gibi atıklardan oluşan 100 torba çöp topladılar. Gönüllüler seçtikleri ormanlık alanda çöplerle dolu olan yerleri temizleyip, önceki ve temizlendikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip Trashtag58 ismiyle açtıkları hashtaği etiketleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Böylelikle insanların çöplerle dolu olan yerleri temizlemesine teşvik ediyor.

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı
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