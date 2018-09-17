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Gönüllü akrobatlar Chicago için ter döküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 05:20 | Son Güncelleme

Gece Yarısı Sirki'nin Chicago'daki çocuk dostu parkların bakım ve yenilenmesi için 12 yıl önce başlattığı yardım turnesinden sağlanan gelir 960 bin ABD dolarını aştı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde gönüllü akrobatlardan oluşan Gece Yarısı Sirki'nin (Midnight Circus) kentteki çocuk parklarının bakımı ve yenilenmesi için topladığı yardım miktarı 960 bin ABD dolarını geçti.

Gece Yarısı Sirki'nin kurucusu ve yöneticisi Jeff Jenkins tarafından 12 yıl önce başlatılan "Sirki insanlara getir" adlı yardım kampanyası, Amerikalılara eğlenirken çocuk dostu parkları koruma fırsatı sunuyor.

Yaz döneminde kentteki 31 parkı kapsayan turne düzenleyen sirk, yoğun talep üzerine hafta sonları günde ikişer kez gösteri yapıyor.

Gelirinin, kentin çocuk dostu parklarının bakım ve yenilenmesinde kullanıldığı gösterileri her yıl yaklaşık 15 bin Amerikalı izliyor. İki saat süren gösterilerden elde edilen yardım tutarı 960 bin ABD dolarını aştı.

Gece Yarısı Sirki'nin 2018 yılı turnesi, Welles Park'ta 21 Ekim'deki gösterilerle sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago Gece Yarısı Sirki Jeff Jenkins Midnight Circus sirk

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