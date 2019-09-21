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Gönüllü anne olan öğrenciler, 112 ebabil yavrusuna bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

SAMSUN'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve götürüldüğü belediyenin Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'nde görevlilerin bakmakta zorlandığı 112 ebabil yavrusunun bakımını, gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri üstlendi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve götürüldüğü belediyenin Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'nde görevlilerin bakmakta zorlandığı 112 ebabil yavrusunun bakımını, gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri üstlendi. 3'erli gruplar halinde üniteye gelen 12 öğrenci, bakıma alınan ebabil yavrularına özenle bakıyor.

Bafra ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda 10 gün önce, bir kurumun çatı onarımı sırasında çok sayıda ak karınlı ebabil yavrusuna rastlandı. Çatı işçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Kurum görevlilerince çatıdan alınan 112 ebabil yavrusu, Kızılırmak Deltası’ndaki Samsun Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Ünitesi'ne teslim edildi. Ünitede görevli 2 kişi, yavruların bakımına tek başlarına yetişemeyince yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri seferber oldu. 12 kişilik gönüllü öğrenci grubu, her gün 3'er kişilik gruplar halinde ebabil kuşlarını beslemek için İlk Yardım Ünitesi’ne geliyor. Gönüllü öğrenciler, ebabil kuşlarını günde 6- 7 kez besliyor.

'KENDİ BAŞIMIZA HEPSİNE YETİŞEMEDİK'

Belediye İlk Yardım Ünitesi'nde veteriner hekim olarak görev yapan Paria Tabatabaei, yavru kuşların bakımında zorlandıkları için çağrıda bulunduklarını belirterek, "Buraya getirildikten sonra yavruların bakımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Ancak sayıları fazla olduğu için kendi başımıza hepsine yetişemedik. Bunun üzerine gönüllü arkadaşlar aradık. Çoğunluğu Veteriner Fakültesi’nden birçok kişi bize gönüllü olmak için başvurdu. 12 arkadaşımız 3’erli gruplar halinde gelip yardım etmeye başladı. Gönüllü arkadaşlarımızın elleri bu işe yatkın olduğu için işlerimizi rahatça ilerletebiliyoruz. Arkadaşlarımız burada ebabil kuşlarına gönüllü annelik yapıyorlar” dedi.

'SEVE SEVE DESTEK OLDUK'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden bu yıl mezun olan ve gönüllü olarak ebabil kuşlarının bakımın yapan Can Nacar, "Paria Hoca ile daha önceden de irtibatımız vardı. Bana durumdan bahsetti ve gönüllü ihtiyacının olduğunu söyledi. Biz de seve sev destek olduk. Biz burada hazırladığımız mamalarını gün içerisinde 6-7 kere kuşlara veriyoruz. Sayıları fazla olduğu için biraz zor oluyor, ama çok keyif alıyoruz” diye konuştu.

'YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Selin Demir ise, “Kendi günümüzün uygun olduğu zamanlarda buraya gelerek kuşların bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak 12 kişiyiz. Kendi aramızda herkesin uygunluk durumuna göre gruplar oluşturup, buraya gelip yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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