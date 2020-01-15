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  4. Gönüllü annelerden çocuklara hediye

Gönüllü annelerden çocuklara hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde  gönüllü anneler tarafından örülen çorap ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Canbazlı İlkokulu'na teslim edildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde gönüllü anneler tarafından örülen çorap ve bereler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Canbazlı İlkokulu'na teslim edildi.
Silifke Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor' kampanyasında annelerin ördüğü çorap ve bereler, Canbazlı İlkokulu'na teslim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Yaşadığımız kentte farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız projede ihtiyaç sahibi çocuklarımıza verilmek üzere gönüllü annelerimiz tarafından örülen bereleri ve çorapları bugün Canbazlı İlkokulu'na ulaştırdık. Belediyemiz Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ?Gönüllü Anneler Örüyor, Çocuklar Üşümüyor? adlı kampanyamızda ilçemizde yaşayan gönüllü annelerimiz tarafından örüler bereleri ve çorapları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmak istedik. Silifke Belediyesi olarak bu güzel mutluluğa aracı olmak, köprü görevinde bulunmak mutlulukların en güzeli olduğuna inanıyoruz. Annelerin el emeklerinin yanı sıra sevgilerini de katarak ördükleri bu hediyeler sayesinde, çocuklarımız artık üşümeyecek. Kampanyaya destek veren tüm annelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Canbazlı İlkokulunda eğitim gören tüm öğrencilerimize ve okul idaremizde başarılar diliyorumö dedi.
Öğrencilere çorap ve bereleri hediye eden Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok?a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altın eşlik etti. Canbazlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz?da törende yaptığı kısa konuşmada, mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler veren Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok?a ve okul idaresine teşekkür etti.

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