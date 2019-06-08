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Gönüllü cankurtaran hayat kurtarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

MERSİN’in turistik merkez Mezitli ilçesinde Soli Halk Plajı’nda kafe işleten Oktay Öztürk (45), bugüne kadar 100 kişiyi boğulmaktan kurtardığını söyledi.

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in turistik merkez Mezitli ilçesinde Soli Halk Plajı’nda kafe işleten Oktay Öztürk (45), bugüne kadar 100 kişiyi boğulmaktan kurtardığını söyledi. Akdeniz’in en önemli tarihi değerlerinden olan Soli Pompeipolis antik kentinden ismini alan Soli Halk Plajı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentte sıcaklığın nem oranıyla birlikte 35 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, Soli Halk Plajı’nı doldurdu. Sahilde kafe işleten Oktay Öztürk, "İşletmecilikten önce benim için her şeyden önemli olan insanların can güvenliğidir. Sahilimizde can güvenliği yok. 10 senedir burada canımı hiçe sayarak sudan çıkardığım 100’e yakın insanı acil yardım ekibi gelene kadar ilk müdahale yaparak boğulmaktan kurtardım. Hayata döndürdüklerimin duasını almak beni mutlu ediyor. 20- 30 arası kişiyi de tüm çabalarıma rağmen maalesef kurtaramadım" dedi. Yetkililerden sahillerde cankurtaran bulundurmalarını isteyen Öztürk, "Yetkililerden tek isteğim daha çok acılar yaşanmadan biran önce sahillerimizde cankurtaran bulundurmalarıdır. Ayrıca vatandaşların attığı çöpleri de toplayarak plajın temizliğini sağlıyorum. Denize her girdiğimde poşetlerce çöp çıkartıyorum. Zaten sahillerimizde temizlik kültürümüz yok. Yetkililerin çevre ve temiz deniz konusunda sorumluluk almalarını istiyorum" diye konuştu.

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