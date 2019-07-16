Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde gönüllü çevreciler, ilçe sınırları içindeki Mavikent ve Fin-Kum Sahili arasındaki 14 kilometrelik caretta üreme alanı kumsalda, caretta yuvalarında kafesleme çalışması yaptı. Sahilde nöbet tutup kaplumbağa yuvalarını tespit edip çalı ve sopalarla işaretleyen çevreciler, yuvaları tek tek kafeslerle koruma altına aldılar.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Erdal Elginöz, koordinesindeki gönüllü çevreciler Kumluca’daki kurum ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçti. Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Mavikent Siteleri yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü’de çalışmalara destek verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tespit ediliyor

Türkiye’deki 21 üreme alanından 9 tanesini bünyesinde barındıran Antalya’da Kumlucalı caretta caretta kaplumbağaları koruma gönüllüleri, Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanlığı üyelerinin öğrettiği şekilde kaplumbağa yuvalarını tespit ederek çalı ve sopalarla işaretlediler. Kafesler caretta kaplumbağalarını korumaya gönül verenler tarafından işaretlenen yuvalara tek tek konuldu. Gönüllüler, her sabah erken saatlerde deniz sahiline inerek kaplumbağaların karaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Yuvaların tespitinden sonra çalı ve sopalarla işaretlenen yerlerin üzerine , kurum ve kuruluşların verdiği desteklerle temin edilen kafesler konuldu.

Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Bakar; “Caretta kaplumbağalarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilmesi için yapılan bu projede kafeslerin yapılmasında bir destek sağladık. Bundan sonra yapılacak çalışmalara da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kumluca Şah İn Paradise Oteli Operasyon Müdürü Yasin Bebek ise; “Gönüllülük esastır ilkesi ile hareket ettiğimiz Carettalara KUTSO, Sınav Koleji ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle yapılan kafeslere, destek verdik. Destek vermeye de devam edeceğiz. Hedefimiz yaşanabilir bir dünya mirasımız tüm çocuklara olacak” dedi.

Carettaları koruma gönüllüsü Zafer Bozkurt; “Mavikent Sitesi gönüllüleri olarak, carettaların yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bunu kişisel olarak yıllardır yapıyorduk. Şimdi örgütlü bir şekilde yapılması daha iyi oldu. Carettalar bizim misafirimiz. Biz misafiri severiz. Misafirlerin denizden gelişini ve uğurlanışını, yumurta bırakışını güzel bir şekilde yapmaları için site olarak yardımcı oluyoruz” dedi.