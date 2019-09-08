"Gönüllü gençler" eğitim yuvasına renk kattı

İlçe Müftülüğüne ait binanın, eğitime hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "2019 yılı Bakanlığımız tarafından 'Gönüllülük Yılı' ilan edilmesi sonrası gençlerimiz gönüllü olarak bu faaliyetlere katılıyor. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha fazla gencimize ulaşıp, daha fazla proje yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, gençlerin hem eğlendiğini hem de eğitim için ter döktüğünü kaydederek, "Bu binada 4-6 yaş grubu kardeşlerimiz eğitim alacak, bu kardeşlerimiz inşallah büyüyünce de gönüllü gençler olacak." dedi.

- "Gönülden isteyerek geldim"

Gönüllü gençlerden Ebru Arslan ise üniversite eğitimini tamamladığını ve liseden bu yana Düzce Gençlik Merkezi faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Hayata geçirdikleri projeler sayesinde güzel vakit geçirdiklerini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyi ilk duyduğumda mutlu oldum. Okullar yakında açılacak, bu gibi çalışmaların yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik bir faaliyet olduğu için katılmak istedim. Ben gönülden isteyerek geldim buraya. İki gündür buradayız, çok güzel vakit geçiriyoruz. Yeni insanlar tanıdık, bir ekip olduk. Öncelikle çizimleri belirledik, daha sonra hangi renkleri kullanacağımızı konuştuk. Daha sonra görev dağılımı yaptık, en son böyle güzel resimler ve tablolar ortaya çıktı. Bu yapılan çalışma çocuklar için bir anı olacak, bizim için de bir anı oldu ama bizden sonra bu renklere bakarak, bizi hatırlayacaklar, belki de bizi unutmayacaklar."