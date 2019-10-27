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Gönüllü gençler engelli ailenin evini temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

"Damla Projesi" kapsamında Kütahya'ya gelen gönüllü gençler, bazı kurumları ziyaret ederek engelli bir ailenin evinde temizlik yaptı - Projenin Kütahya koordinatörlerinden Büşra Zeynep Bahçeci: - "Projemizle, gençlerimizin unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulan hasleti, bir komşusuna selam vermesi, bir insanın gönlüne dokunması gibi değerlerimizi sürdürmek istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında bazı illerden Kütahya'ya gelen 41 genç, engelli bir ailenin evinde temizlik yaptı.

Adana, Bilecik ve Trabzon gibi illerden gelen gönüllü gençler, kentte huzurevi, Sevgi Evleri, bazı okullar ile hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Gençler, Fatih Mahallesi'nde engelli yatalak eşi ile yaşayan ve kendisi de kısmen engelli olan Şengül Göçük’ün evini temizledi.

Damla Projesi Kütahya koordinatörlerinden Büşra Zeynep Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2014 yılından bu yana devam ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bazı illerde programlar düzenlendiğini belirten Bahçeci, şöyle konuştu:

"Projemizle, gençlerimizin unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulan hasleti, bir komşusuna selam vermesi, bir insanın gönlüne dokunması gibi değerlerimizi sürdürmek istiyoruz. Damla Gönüllüleri olarak insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istiyoruz. Amacımız, gençlerimizin akranlarıyla kaynaşması ve aynı zamanda dünyada bir iyilik ve merhamet topluluğu oluşturmak."

Şengül Göçük ise gönüllülere teşekkür etti.

Sürekli eşiyle ilgilenmek zorunda olduğu için evini yeterince temizleyemediğini anlatan Göçük, "Gençlerden Allah razı olsun, geldiler ve evimiz temizlediler. Çok mutlu oldum." dedi.

Adana'dan gelen Şaliye Güven de insanların gözlerinde ışık, yüzlerinde umut olabilmek adına projeye katıldığını ve yaptıkları faaliyetlerle insanlar mutlu oldukça kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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