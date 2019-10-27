Gönüllü gençler engelli ailenin evini temizledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında bazı illerden Kütahya'ya gelen 41 genç, engelli bir ailenin evinde temizlik yaptı.

Adana, Bilecik ve Trabzon gibi illerden gelen gönüllü gençler, kentte huzurevi, Sevgi Evleri, bazı okullar ile hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Gençler, Fatih Mahallesi'nde engelli yatalak eşi ile yaşayan ve kendisi de kısmen engelli olan Şengül Göçük’ün evini temizledi.

Damla Projesi Kütahya koordinatörlerinden Büşra Zeynep Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2014 yılından bu yana devam ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bazı illerde programlar düzenlendiğini belirten Bahçeci, şöyle konuştu:

"Projemizle, gençlerimizin unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulan hasleti, bir komşusuna selam vermesi, bir insanın gönlüne dokunması gibi değerlerimizi sürdürmek istiyoruz. Damla Gönüllüleri olarak insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istiyoruz. Amacımız, gençlerimizin akranlarıyla kaynaşması ve aynı zamanda dünyada bir iyilik ve merhamet topluluğu oluşturmak."