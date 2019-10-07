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Gönüllü gençler İshak Paşa Sarayı çevresindeki çöpleri topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Gönüllü gençler İshak Paşa Sarayı çevresindeki çöpleri topladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir grup gönüllü genç, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tarihi İshak Paşa Sarayı çevresindeki çöpleri topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81 ilde gerçekleştirdiği, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü gençler, ilçede tarihi İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu bölgede çevre temizliği yaptı.

Önceki gün başlayıp dün sona eren Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin de yapıldığı tarihi bölgeye gelen Ağrı ve Doğubayazıt gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, festival alanındaki çöpleri topladı.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin gençlere örnek teşkil edeceğini aktardı.

Lordoğlu, etkinlikleri ile bakanlığın projesine destek verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın, gençleri teknoloji ve sosyal medya bağımlığından kurtarmak için hayata geçirdiği projeye biz de tarihi İshak Paşa Sarayı çevresindeki çöpleri toplayarak destek verdik, bunu da geleceğimizi inşa eden gençlerimizle yapıyoruz. 'Bulunduğunuz ortamları nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın' algısını gençlerimizin bilincine yerleştirmek istiyoruz. Ağrı ve Doğubayazıt gençlik merkezleri olarak yaptığımız bu çalışma oldukça verimli geçti. Gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum."

Ağrı Gençlik Merkezi Lideri Cihangir Aslan da İshak Paşa Sarayı çevresindeki çöpleri toplarken vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

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