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Gönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Kıraathaneler aslına dönüyor' projesi kapsamında, kentte vatandaşlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için kıraathaneleri gezerek, buradakilerle birlikte kitap okuyor.

Gönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te, Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Kıraathaneler aslına dönüyor' projesi kapsamında, kentte vatandaşlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için kıraathaneleri gezerek, buradakilerle birlikte kitap okuyor. Gençlik Merkezi gönüllüsü Fatma Yerlikaya, kıraathaneleri Osmanlı dönemindeki eski haline, yani çay ve kahvenin yanında iletişim ve fikir alışverişinin güçlü olduğu dönemdeki mekanlar haline getirmeye amaçladıklarını söyledi.
Bitlis Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan yaklaşık 300 genç, 8'er kişiden oluşan gruplar halinde, kent merkezinde bulunan kahve ve kıraathaneleri gezdi. 'Kıraathaneler aslına dönüyor' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren gençler, vatandaşlara birlikte kitap okurken, okuma yazması olmayan yaşlı vatandaşlara ise okuduklarını anlatıyor.
Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, bu çalışmaları il olarak Nur Caddesi'nde bulunan bir kahvede yaptı. Burada oturan vatandaşlarla birlikte çay içen gönüllü gençler, daha sonra onlarla birlikte kitap okudu.
Gençlik Merkezi gönüllüsü Fatma Yerlikaya, Osmanlı döneminde kahvehanelere gidilerek çay kahve yanında gazete, dergi, kitap gibi eserler okunduğunu, o dönemdeki kitap okuma geleneğini sürdürmek için böyle bir proje başlattıklanı söyledi.
Yerlikaya şöyle konuştu:
“Bizler Bitlis Gençlik Merkezi olarak bunu yerelde uygulamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda,merkezdeki kıraathane veya kahvehanelere gidip yaşlılarla ve gençlerle birlikte kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmeyenlere bizler kitap okuyoruz. Her hafta farklı bir kıraathaneye gitmek amacındayız. Bu çalışmamız sürekli devam edecek. Bizler bu projemizle, kıraathaneler aslına dönüyor siluetini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gönüllü arkadaşlarımızla kıraathanelerde bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Yaklaşık 2, aydan beridir kıraathanelere gidiyoruz. 300 kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 8’er kişilik gruplar halinde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kıraathaneleri Osmanlı’daki eski haline çay kahvenin yanında iletişimin ve fikir alış verinin güçlü olduğu dönemdeki mekanlar haline getirmeyi amaçlıyoruz."
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Gönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorGönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorGönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorGönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

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