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Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Niğde Gençlik Merkezinde görev alan gönüllü gençler, Altunhisar ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde kütüphane kurdu.

Niğde Gençlik Merkezinde görev alan gönüllü gençler, Altunhisar ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde kütüphane kurdu. Gençler, Karanlıkdere Kılıçlar Ortaokuluna yaptıkları kütüphaneye ‘Deniz’ adını verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘10 parmağımda 10 marifet’ projesi kapsamında üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençlik liderleri tarafından seçilen köy okuluna kütüphane kuruldu. Gençler yaptıkları rafları kendi elleriyle monte ederken, duvarlara çizgi film karakterlerinin resimlerini çizdiler.
Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençler olarak ülkenin farklı illerinden kitap topladıklarını ve kütüphaneyi kurduklarını ifade eden Gönüllü Genç Meryem Gündüzalp, "Oluşturulan kütüphaneyle öğrenci kardeşlerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını umut ediyoruz" dedi.
Karanlıkdere Kılıçlar Ortaokulu Müdürü Mustafa Serinkaya ise Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve gençlere teşekkür etti.

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu

Gönüllü Gençler, köy okuluna kütüphane kurdu
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