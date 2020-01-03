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  4. Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması

Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması

Ağrı'da Genç Kızılay ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllüleri sayesinde Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe köyünde yaşayan Abdurrahman ile Hangül Yerlikaya çifti ilk kez doğum günü kutladı.

Üniversiteli öğrencilerden oluşan gönüllüler, doğum günleri aynı aya denk gelen 86 yaşındaki Abdurrahman ve 70 yaşındaki eşi Hangül Yerlikaya çiftine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Çocukları ve torunlarıyla aynı evde yaşayan Yerlikaya çiftini ziyaret eden gönüllü gençler, bir süre sohbet ettikten sonra daha önce hazırladıkları pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan yaşlı çift, mumları üfleyip söndürdükten sonra ilk kez doğum günü pastası kesmenin sevincini yaşadı. Gönüllüler, daha sonra çiftin elini öpüp sağlıklı yıllar diledi.

Genç Kızılay İl Başkanı Osman Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü kutlamak amacıyla yaşlı çifti evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaşlı çifti küçük bir sürprizle mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Taşdemir, "Amcamız ve teyzemizin hayatlarındaki ilk doğum günü kutlamasıydı. Geldiğimiz için çok mutlu olduk. Sürpriz bir ziyaret oldu, sonuçta onlar da bizim ailemiz." dedi.

Doğum günü kutlanan Abdurrahman Yerlikaya da yaşadığı mutluluğu dile getirmekte güçlük çektiğini belirtti. Eskiden zorlu yaşam koşulları nedeniyle doğum günü kutlaması yapmadıklarını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Geldiğinizden dolayı çok memnun oldum. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ve bugün zamana uydum. Ömrüm boyunca ilk defa bugün doğum günü kutlaması yaptım. Çok memnun oldum. 86 yaşındayım. 9 çocuğum, 30 da torunum var."

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