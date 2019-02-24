HABER

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’de gönüllü itfaiyeciler, kullanılmayan ilaçları toplayarak Suriye sınırında yaşayan ihtiyaç sahiplerine göndermek için kampanya başlattı.

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Kocaeli’de gönüllü itfaiyeciler, kullanılmayan ilaçları toplayarak Suriye sınırında yaşayan ihtiyaç sahiplerine göndermek için kampanya başlattı. 20 günde 35 koli ilaç toplayan gönüllü ’alev savaşçıları’, daha fazla ilaç toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli’de görev yapan gönüllü itfaiyeciler tarafından başlatılan kampanyada, Suriye sınırı olan Hatay’ın Yayladağı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için kullanılmayan ilaçlar toplanıyor. İl genelinde itfaiyeciler tarafından 20 günde toplanan 35 koli ilaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığına getirildi. Kampanyanın başlatılmasında liderliği sürdüren AFKOM (Afet ve Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürü ve gönüllü itfaiyeci Enver İslamoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projesi adı altında 20 gün önce başlatmış oldukları, evlerimizdeki son kullanma tarihi geçmemiş olan ilaçlarımızın toplanarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Günü geçmemiş olan ancak kullanmadığımız ilaçlarımız evlerimizde durmaktaydı. Gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın duyarlılığı nedeniyle bu ilaçlar, Hatay’ın Yayladağı köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Kampanya kapsamında yardımlaşmanın öneminden ve ilaçları toplama sürecinden bahseden gönüllü itfaiyeci Gebze bölge sorumlusu Mehmet Sadık Kabaca, “Duyuruyu aldıktan sonra bölgemizde çeşitli yerlere el ilanları ve camilerde imamlara ilan ettirerek evlerde duran ilaçları topladık. Belli kısımlarını belli noktalardan muhtarlıklar aracılığıyla topladık, kontrol ettik ve buraya getirdik. Bugüne kadar 35 koli topladık içinde binlerce ilaç var. Daha gelmemiş olanlar da var. Çünkü kış şartlarında hepsine hemen ulaşamadık. Onlarla tekrar ihtiyaç sahipleri için iletişim kuracağız. Çünkü evlerde kenarda duran çok ilaçlar var, kullanılmıyor, gereksiz yere son kullanma tarihi geçiyor ya da hiç kullanılmadan atılıyor. Bunların tekrar ekonomiye veya ihtiyacı olanlara kazandırılması için bu işi başlatmış olduk” diye konuştu.
Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirilen ilaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönüllü itfaiyeciler tarafından el birliğiyle koliler halinde kutulandı.

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesiBinali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesi
Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.