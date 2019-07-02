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Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta 2006 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'ne yaptığı 'gönüllü kadavra' başvurusu kabul edilen Hasan Yokuşar (63) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yokuşar'ın cenazesi, hastanede kadavra sayısının dolu olması nedeniyle kabul edilmeyince toprağa verildi.

Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 2006 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'ne yaptığı 'gönüllü kadavra' başvurusu kabul edilen Hasan Yokuşar (63) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yokuşar'ın cenazesi, hastanede kadavra sayısının dolu olması nedeniyle kabul edilmeyince toprağa verildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi’ne 2006 yılında 'gönüllü kadavra' başvurusunda bulunan Hasan Yokuşar’ın talebi ilk başta reddedilmişti. "Bedenim çürümektense bilimin hizmetinde kullanılmasını istiyorum" diyen Hasan Yokuşar’ın isteği haber olunca üniversite, başvurusunu kabul etmişti. Ardından çevresinde 'Kadavra Hasan' olarak tanınan Yokuşar, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. 3 aydır Niğde'deki bakım evinde kalan Hasan Yokuşar, önceki gün yaşamını yitirdi. Hasan Yokuşar'ın cenazesi ailesi tarafından Zonguldak'a getirildi. Yakınlarının üniversiteyle yaptığı görüşmede hastanede 4 kadavra bulunduğu ve yeni bir kadavra için yer olmadığı gerekçesiyle Hasan Yokuşar'ın bedeni kabul edilmedi. Bunun üzerine Hasan Yokuşar için bugün Hz. Ali Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı. Hasan Yokuşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yakınlarına kadavra olmanın vasiyeti olduğunu söyleyen Hasan Yokuşar’ın arkadaşı Cemil Karaman, arkadaşının, bedenini bilime adamak istediğini anlatarak, "Biz üniversite ile görüştük. Yeterli sayıda kadavra olduğunu ve dolayısıyla Hasan kardeşimizi alamayacaklarını söylediler. Bunun bir saklama süreci ve çeşitli prosedürleri var. Biz de toprağa veriyoruz. Aile de çok istemiyordu. Özellikle annesi istemiyordu" dedi.

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Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemediGönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemediGönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemediGönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi

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