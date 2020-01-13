HABER
  4. Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu

Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın öncülüğünde başlatılan kampanya sayesinde gönüllü annelerin ördüğü yüzlerce atkı ve bere 17 ayrı okulda 750 öğrenciye dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın öncülüğünde başlatılan kampanya sayesinde gönüllü annelerin ördüğü yüzlerce atkı ve bere 17 ayrı okulda 750 öğrenciye dağıtıldı. Kısa sürede yüzlerce öğrenciyi sevindiren anneler, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir kampanyaya imza atmış oldu.
Melek Arı’nın geçtiğimiz haftalarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık ihtiyacının karşılanması farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı ‘Gönülleri Örmek İçin Şişini Kap Gel’ kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Tüm anneleri çocuklar için atkı ve bere örmeye davet eden Arı’nın bu çağrısına Nevşehirli kadınlar destek verdi.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kampanyaya katılan çok sayıda gönüllü kadın, Arı ile birlikte öğrencilere çeşitli renk ve modelde yüzlerce atkı ve bere ördü.
Kampanyaya katılmak isteyen annelere arzu ettikleri taktirde iplerin Nevşehir Belediyesi tarafından verilmesi üzerine yaklaşık 750 atkı ve bere, Melek Arı’nın gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde öğrenciler ile buluştu.
Kendisine eşlik eden gönüllü anneler ile birlikte ziyaret ettiği 17 ayrı okulda öğrencilerle bir araya gelerek örülen el emeği göz nuru atkı ve bereleri çocuklara hediye eden Arı, onlarla bir süre vakit geçirerek mutluluklarına ortak oldu.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte aynı zamanda okullardaki idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelen Arı, kampanya hakkında onları bilgilendirerek öğrenciler için hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projelere ilişkin istişarelerde bulundu.
Kampanyaya destek vererek çocuklar üşümesin diye atkı ve bere ören Nevşehirli annelere teşekkür eden Arı; “ Bu projeye büyük bir heyecan ve istekle ellerini uzatan gönüllü kadınlarımız sayesinde çocuklarımızın yüzlerini bir nebze de olsa gülümsetebilmeyi sağladık.
Yaptığımız projede “gönüllülük bilinci” en önemli çıkış noktamız idi. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen, bizim ile birlikte aynı heyecana ve mutluluğa ortak olan değerli kadınlarımıza tüm içtenliğim ve samimiyetim ile buradan teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."
700 paket kaçak sigara ele geçirildi700 paket kaçak sigara ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

İBB'ye karşı açtığı davayı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.