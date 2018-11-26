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Gönüllü öğretmenler yaşlılara kitap okuyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

Gönüllü öğretmenler yaşlılara kitap okuyacak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hayata geçirilen proje kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, haftada bir gün ziyaret edecekleri huzurevi sakinlerine kitap okuyacak, onlarla dertleşecek.

Kentte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Dünya Okudukça, Okunanlar Paylaştıkça Güzeldir" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, Gazi Huzurevi'nde kalan yaşlılara haftada bir gün kitap okuyacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, proje dolayısıyla düzenlenen toplantıda, huzurevi sakinlerinin sosyal hayatları açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Kenç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler buradaki yaşlılara hem kitap okuyor hem de dertleşiyorlar. Bu etkinlikle yaşlılar biraz da olsa kafalarını dağıtıp sıkıntılarından uzaklaşıyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk de "Huzurevinde kalan yaşlılarımız bundan çok keyif alıyorlar. Öğretmenlerimizi büyük bir ilgiyle dinliyorlar. Projemiz bu şekilde devam edecek. Burada kalan yaşlılarımızın tecrübelerinden ve hayat hikayelerinden faydalanacağız." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Mehmet Nuri Karaoğlu (91) da öğretmenlik mesleğinin çok değerli olduğunu söyledi.

Öğretmen olacak kişilerin çok iyi seçilmesi gerektiğini belirten Karaoğlu, "Çünkü memleketin kaderi öğretmenlere bağlıdır. Ben görev yaptığımda en çok öğrencilerimden utanırdım, çünkü beni örnek alıyorlardı. Çocuklar ailesinden çok öğretmenlerini örnek alırlar." ifadesini kullandı.

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