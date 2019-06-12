Gönüllü öğretmenlerle gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen 4 günlük eğitim programının ardından 25 öğretmenle deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, Bitlis’te çeşitli okullarda görev yapan 25 öğretmene ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi kapsamında kurslar verildi. 10 saat süren kurs sonunda uygulamalı olarak sahada arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Düzenlenen tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Ali Fuat Balkan, bu eğitimler sonrasında öğretmenlerin gönüllü bir AFAD temsilcisi olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2018 yılında afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimi kapsamında çeşitli eğitimler verilmektedir. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli okullarda görev yapan yaklaşık 25 öğretmenimize 3 gün boyunca il müdürlüğümüzde eğitimler verdik. Başta temel afet eğitimleri bilinci olmak üzere depremler ve diğer afetler üzerinde çeşitli eğitimler verdik. 3 gün süren bu eğitimlerin sonunda gördüğünüz gibi enkazda hafif arama kurtarma eğitimi de verildi. Milli eğitim camiası 1 milyon çalışanı olan camiadır. Burada amacımız kurumlar arası eşgüdümü oluşturabilmektir. Afet eğitimleri konusunda daha iyi mesafe alabilmektir. Burada biz ilimizdeki öğretmenlerden gerçekten duyarlılık gördük. Bu eğitimlere katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Afetler sırasında özellikle depremler sırasında afet ve acil durum ekiplerine destek olarak bu öğretmenlerimize hafif arama kurtarma faaliyetlerinde eğitmeye çalıştık. Bunlar tam anlamıyla çalışmayacaklar. Bunlar arama kurtarma ve enkazda çalışmayarak, sadece destek amaçlı ekipler olarak hizmet vereceklerdir. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz kendi okullarında sorumlu oldukları için okullarında afet konusunda öğretmen ve öğrencileri eğiteceklerdir. Orada gerekli çalışmaları yürüteceklerdir. AFAD adına onlar söz sahibidir diyebiliriz. Her okulda bir AFAD temsilcisi gönüllü öğretmenimiz var diyebiliriz” dedi.

Eğitimlere katılarak alanında bilgilendirmelerde bulunan Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ferit Kocaman ise “Biz AFAD Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol gereği tüm okullarımızda görevli personellere 10 saatlik bir eğitim verdik. Bu eğitim sonunda 25 kişilik gönüllü ekip kurduk. Bu ekibi AFAD’la yaptığımız protokol gereği AFAD personelleri tarafından gerek malzemeler gerek sahada çalışmalar yaptık. Gördüğünüz gibi en sonunda da tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte bölgemizde olabilecek bir afette bu öğretmen arkadaşlarımızla birlikte destek amaçlı bölgeye gideceğiz. İletişim halinde olacağız. Bu süreçte emeği geçen AFAD İl Müdürlüğü personellerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.