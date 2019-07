Gönüllü Pati Dostları, mama desteği bekliyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Selen Usta ve 2 arkadaşı tarafından kurulan 'Gönüllü Pati Dostları' grubu sokak hayvanlarını besliyor. Yıllardır binlerce hayvana yiyecek dağıtan grup, hayvanseverlerden mama desteği bekliyor.

Faaliyetlerini yıllardır kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini söyleyen Selen Usta, arkadaşı Eda Yenmez ile binlerce hayvanı beslediklerini anlattı. Usta, “Şu an üç arkadaş aktif olarak çalışıyoruz. Zaman zaman bize yardım edenler de oluyor. İnsanların gitmediği, çöplüklerin bile olmadığı bölgelere gidip, beslenemeyen hayvanlara yiyecek veriyoruz” dedi.

Pek çok kişinin gruplarını dernek zannederek mama talebinde bulunduğunu ifade eden Selen Usta, hayvanseverlerin 'selen-edaa' ve 'selenusta01' adlı instagram hesaplarını takip ederek, kendilerine katılabileceğini kaydetti.

Son dönemde daha çok hayvana ulaşmaya çalıştıklarını ancak şartların kendileri için zorlaştığını belirten Usta, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar destek beklentimiz olmadı. Ama artık tedavide olan felçli hayvanlarımız da var. Evimde sekiz tane köpeğim var. Biri felçli. Hepsine yetişemiyoruz. Tedavi masrafları, mama masrafları boyumuzu aşmış durumda. https://www.ormanamama.com/selenin-ve-edanin-patileri linki üzerinden bir mama kumbarası açtık. İsteyen buradan bütçesine göre mama yardımı yapabilir. Her dağıtım sonrası mamaların nereye gittiğini, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Para istemiyoruz. Sadece canlarımıza mama desteği bekliyoruz.”

'Gönüllü Pati Dostları' grubunun diğer üyesi Sabri Pedük ise insanlardan farkı olmayan canlıların desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.