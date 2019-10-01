HABER

Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta muhtarların başlattığı 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesi kapsamında gerçekleştirilen, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların gönüllü olarak yer aldığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir ile 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı.  Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, mahalle ve köylerde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardım için 'Bütün Çocuklar Gülsün', 'Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı.

Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta muhtarların başlattığı 'Bütün Çocuklar Gülsün' projesi kapsamında gerçekleştirilen, aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların gönüllü olarak yer aldığı tiyatro oyunundan elde edilen gelir ile 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı.
Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, mahalle ve köylerde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yardım için 'Bütün Çocuklar Gülsün', 'Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı. Proje kapsamında aralarında doktor, öğretmen, okul müdürü, hemşire ve memurların bulunduğu gönüllü tiyatroculardan oluşan 'Ters Köşe Tiyatro Topluluğu' tarafından 'Safinaz'ın izdivacı' adlı tiyatro oyunu için biletler 10 TL'den satılırken, bağışlar da alındı. Elde edilen gelirle 352 çocuğun okul kıyafetleri, ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu’nda düzenlenen oyuna, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Gülsüm Uğur, kurum müdürleri, projeye destek veren vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyun sonunda oyuncular ve muhtarlar, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
‘ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ’
Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, amaçlarını ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Arslantürk, şöyle dedi:
"Projemiz çocukların eğitimiyle alakalıydı. 352 çift ayakkabı dağıttık. Kırtasiye malzemesi ve okul kıyafetlerini tamamladık çocuklarımızın. Dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaktı amacımız. Tiyatromuzda hiçbir ücret almadan gönüllü olarak oyunlarını sergileyerek bu projeye destek oldular. Biz çok mutlu olduk. Bu yardımlar yetmedi. İnşallah gelecek yıl biraz daha iyi organize olup bu sayıdan daha çok çocuğumuzun geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukları güldürdüğümüz için mutluyuz."
Ters Köşe Tiyatro Topluluğu kurucusu Yahya Kasımfırtına da çocuklar için sahne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde ücretsiz sahne aldıklarını anlatan Kasımfırtına, "Çocuklar için çok anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunumuz da çok güzeldi. Doktor, hemşire ve öğretmen arkadaşlarımız var. Ali Sunal’ın programı tarzında bir oyun sergilemek istedik. Onu örnek aldık. Daha güzel projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bu tür projelerin artması gerektiğine dikkat çekerek, "Muhtarlara teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın okul kıyafetleri olsun ayakkabıları olsun, kırtasiye yardımı olsun birçok ihtiyaçlarını karşıladılar. Kapı kapı gezip çocuklar için mücadele ettiler. Emeği geçen tiyatrocu arkadaşlara ve muhtarlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. Bu çocuklar bizim yavrularımız. Olanlar olmayanlarla bu şekilde paylaşacak. Gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldüGönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldüGönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldüGönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Yunanistan ve Türkiye arasındaki baklava krizine gazeteciler son noktayı koyduYunanistan ve Türkiye arasındaki baklava krizine gazeteciler son noktayı koydu
Kartal'da komşular arasındaki park kavgası kanlı bittiKartal'da komşular arasındaki park kavgası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İzmir için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.